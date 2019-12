Oltre 20 milioni di euro di investimenti sulle strade della provincia di Latina (circa il 20% saranno tratti regionali che attraversano il territorio pontino). Presentati nelle scorse ore in via della Pisana gli investimenti della Giunta per le infrastrutture del Lazio. Alla presenza del presidente Nicola Zingaretti, sono stati illustrati i lavori fatti nel 2019 su tutto il Lazio e quelli previsti per il 2020. Tra questi spicca il rifacimento dell'asfalto del tratto che collegata la città di Cisterna al casello autostradale di Valmontone. Un percorso di oltre 40 chilometri che interesserà anche altri comuni della provincia di Roma. Il bando da 6,5 milioni di euro e ancora in fase di pubblicazione. In attesa quindi della famosa bretella, la Regione Lazio attraverso l'Astral interviene sul percorso già esistente, con un nuovo asfalto.