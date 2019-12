L'associazione Minerva continua a festeggiare gli 87 anni di Latina. Domani venerdì 20 dicembre si svolgerà la quinta edizione di Buon Compleanno Latina, la manifestazione promossa dall'associazione Minerva diventata, oramai, un appuntamento fisso per il compleanno di Latina. Sarà sempre Palazzo Emme la cornice principale dove si svolgerà l'appuntamento di venerdì 20 dicembre, un evento che mette al centro i borghi di Latina dal titolo sintomatico ‘I borghi al centro' che si divide in due parti. ore 17.30 presentazione del libro dell'architetto Luca Falzarano ‘Battaglie e borghi', in cui si ripercorreranno le tappe che hanno portato alla nomina dei primi villaggi rurali attorno alle principali città nuove, declinati secondo i teatri bellici della Prima e Seconda guerra mondiale. ore 18.00 la Consulta dei Borghi di Latina presenta l'evento di marketing territoriale, per lo sviluppo dei borghi, saranno presenti i coordinatori dei vari borghi, che dopo aver ripercorso la storia dei borghi proporranno anche idee e propositi per uno sviluppo economico e sociale dei borghi stessi.

"E' un ritorno alle origini questo appuntamento sui Borghi, sia per restituire quella dignità storica e identitaria che i Borghi possiedono nel percorso storico della città capoluogo sia perché i borghigiani devono sentirsi parte integrante di una città che finora li ha sempre ritenuti una mera periferia –ha dichiarato il presidente dell'ass. Minerva, l'avvocato Annalisa Muzio-, l'idea della Consulta è proprio quella di valorizzare le capacità attrattive e turistiche di luoghi unici nel panorama nazionale, oltre a far sì che i Borghi possano diventare una forza stimolante per la rinascita della città di Latina. E' un incontro che ha come protagonisti i rappresentanti dei borghi di Latina che discuteranno di progetti da calendarizzare per rimettere al centro della programmazione amministrativa della nostra città i borghi e i tanti cittadini residenti. Si tratta del primo incontro del genere che viene organizzato a Latina grazie anche al grande lavoro che sta portando avanti la Consulta, organo fortemente voluto proprio dalla nostra associazione".

"Il tema centrale di questo appuntamento sarà il marketing territoriale, se questo può divenire una leva per lo sviluppo dei borghi stessi, attraverso i punti dello sviluppo storico - marketing territoriale e pianificazione strategica - conoscere per programmare - il ciclo di vita del territorio. Le riflessioni della tavola rotonda si pongono la finalità di fornire elementi connessi agli ingredienti indispensabili per la costruzione di una idea strategica territoriale in grado di superare alcuni limiti burocratici, dell'opportunità di creare valore attraverso il decoro urbano e sociale. Il tutto reso attuale adattandolo alle nuove necessità e agli attuali stili di vita rispettando e conservando la tradizione storica delle nostre origini" ha dichiarato il referente della Consulta dei borghi Gillo Dal Palù.