Gli studi per estrarre il Dna dai coproliti (escrementi fossili) di iena trovati all'interno di grotta Guattari erano stati annunciati qualche giorno fa. Ora il Comune di San Felice Circeo, con determina firmata ieri dal responsabile del settore, ha formalizzato l'impegno di spesa in favore della cattedra di Archeologia Preistorica dell'università di Tor Vergata del professor Mario Federico Rolfo, coordinatore scientifico del gruppo di ricerca multidisciplinare.

La grotta, com'è noto, rientra in un importante progetto di valorizzazione portato avanti dalla Soprintendenza, dall'università di Tor Vergata e chiaramente anche dal Comune, come più volte ribadito dal delegato Angelo Guattari. Sono in corso interventi di ripulitura del sito e si sta lavorando alla riproduzione tridimensionale dell'area per una visita virtuale della grotta sfruttando anche la realtà aumentata.

In un parere del professor Rolfo citato all'interno della determina si legge che «per uno studio completo dei resti e una migliore comprensione di grotta Guattari e del suo ruolo nella preistoria italiana è necessario preventivare l'estrazione di Dna fossile dai coproliti di iena. Questo permetterebbe di identificare con certezza le prede consumate dal carnivoro, nonché l'eventuale presenza tra queste dell'uomo di Neanderthal». Anche il delegato Guattari, in una nota del 3 novembre, ha sottolineato l'interesse del Comune nel sostenere lo studio sui reperti fossili del Circeo con questo sistema di ricerca all'avanguardia, che probabilmente avrà eco mediatica e scientifica notevole. Inoltre, si legge nell'atto che, qualora in un coprolito venisse scoperto Dna di Neanderthal, «sarebbe la prova certa che quel cranio è stato oggetto di attenzione da parte di una iena e non oggetto di culto da parte di altri uomini, smentendo così la tesi del rito antropofagico, senza sminuire il valore scientifico che il sito archeologico racchiude». L'Ente ha quindi formalizzato l'impegno di spesa (8.565 euro), che sarà finanziato grazie ai soldi dell'imposta di soggiorno.