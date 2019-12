Una gestione da dimenticare, quella dei rifiuti a Latina. L'ultima tegola, quella dell'aumento del 5% dell'aliquota a causa dello scarso livello di raccolta differenziata è solo l'ennesima prova. Il comitato Tam, formato da attivisti del Movimento 5 Stelle, mette nel mirino l'assessore all'Ambiente Roberto Lessio. «Lo avevamo già indicato ad ottobre dello scorso anno che il Comune di Latina essendo sceso sotto il 30% di raccolta differenziata avrebbe subito l'aumento del 5% dell'aliquota provinciale applicata dall'Ente di Via Costa e conseguente aumento della bolletta tari a carico dei cittadini - ricorda il Tam in una nota - Veloce fu la smentita dell'assessore all'Ambiente Roberto Lessio che ha presto negato l'aumento in bolletta, semplicemente decurtando le somme che prima venivano accantonate a conguaglio dei rifiuti indifferenziati presso la RIDA Ambiente, e compensando quindi le somme che ora sarebbero venute a disposizione per investimenti sul territorio per pagare la scarsa efficienza dell'Abc. Anche quest'anno - proseguono gli attivisti del Tam - lo scarso livello che si sta raggiungendo (in via ufficiosa che come lo scorso anno non coincise con i dati effettivi che furono peggiori) per la raccolta differenziata è frutto a nostro avviso di una cattiva gestione. Ora i cittadini si trovano ad avere una bolletta maggiorata per un servizio evidentemente non adeguato che con lo stesso personale della vecchia Latina Ambiente sta ottenendo una raccolta differenziata peggiore (quindi imputabile principalmente alla scelta di costituire l'azienda speciale e di non saperla gestire) o minori investimenti per la devoluzione delle somme disponibili dopo la fine dell'accontamento del conguaglio a coprire il 5% in più da dover dare alla Provincia, una raccolta differenziata da maglia nera provinciale. Forse l'amministrazione Coletta dovrebbe ammettere gli errori commessi, ma non scaricare sempre e solo sul sindaco che si immola come capro espiatorio e fare una cernita di chi evidentemente non riesce a ricoprire al meglio l'incarico assegnatogli».