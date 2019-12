Tre tra gli ultimi quattro sindaci della città, Giancarlo Siddera, Andrea Campoli e Sergio Di Raimo, hanno tagliato simbolicamente il nastro nel corso della cerimonia di inaugurazione del nuovo depuratore comunale, che si è svolta ieri mattina in via degli Archi e che ha chiuso un lungo iter lungo quasi 20 anni, dotando la città di uno strumento che permetterà di garantire depurazione a tutta la città e, magari, di arrivare a estendere anche l'attuale rete fognaria. Il primo step, conclusosi ieri mattina con l'inaugurazione solo formale, considerato che il depuratore in realtà è in funzione da circa una settimana, porterà all'allaccio della zona di Sezze scalo, con l'intenzione di dismettere il depuratore che per decenni ha servito quell'area. Tra qualche mese si passerà alla seconda fase, quella relativa alla dismissione del depuratore di Casali, che a quel punto andrà a convogliare all'interno della nuova struttura. La stessa struttura, come confermato dai responsabili della società che gestisce il servizio idrico integrato a Sezze e che nei mesi scorsi aveva preso possesso dell'impianto dopo la conclusione dei lavori, è nata per offrire il servizio a circa 22mila abitanti e l'obiettivo a breve-medio termine sarà proprio questo. Soddisfazione, nel corso dell'iniziativa, è stata espressa dagli amministratori comunali setini.

A nome di tutti, il primo cittadino, prima di tagliare il nastro insieme ai suoi due predecessori, ha sottolineato come si tratti di una struttura tra le più imponenti realizzate negli ultimi 20 anni nella provincia pontina, spiegando come la realizzazione sia stata condizionata da diverse lungaggini burocratiche che ne hanno ritardato il completamento ma, allo stesso tempo, dichiarandosi soddisfatto soprattutto in termini di cura dell'ambiente e di crescita sotto il profilo delle infrastrutture della città. «Siamo giunti alla conclusione di un progetto storico per il nostro Comune - ha evidenziato Di Raimo -. Per la prima volta nella storia sarà possibile allacciare alla rete fognaria tutti i nostri concittadini, con un inestimabile valore per la cittadinanza e per l'ambiente. Viste le carenze funzionali degli impianti attivi, la scelta di realizzarne uno nuovo e più potente si è rivelata una scelta vantaggiosa, da un punto di vista tecnico ed economico».

Queste, invece, le parole del direttore operativo di Acqualatina, Giorgio Stagnaro: «Da subito ci siamo resi disponibili per supportare il Comune in questo progetto, mettendo a disposizione le nostre professionalità, per permettere alle utenze setine di usufruire di un servizio al pari del resto dell'Ato4».