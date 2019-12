Un Natale all'insegna della solidarietà quello del Rotaract Club di Latina che anche quest' anno ha deciso di donare un po' di serenità ai bambini ricoverati presso il reparto di pediatria dell'Ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Grazie al Primario Dott. Riccardo Lubrano infatti la scorsa domenica soci del Rotaract e del Rotary club Latina si sono recati in ospedale per consegnare i doni ai piccoli pazienti e animare il pomeriggio con Babbo Natale.

Ma l'impegno del Club è stato profuso anche per l'adesione all' dell'iniziativa "Libera mente, più cultura, meno sbarre" promossa dalla Camera Penale del Tribunale di Latina per la raccolta di libri per la biblioteca della casa Circondariale di Via Aspromonte.

Grazie alla raccolta fondi avviata dal club con la vendita delle stelle di Natale offerte dal vivaio Federico di San Felice Circeo, è stato possibile donare dei libri giuridici, scolastici e di narrativa.

"Donare è forse il più bel regalo che si possa fare non solo a Natale. Una delle nostre vie di azione è il service e sono fiera di rappresentare un club che grazie al sostegno e alla sensibilità di ogni socio con piccoli gesti può fare tanto per la nostra città. Il nostro impegno testimoniato negli anni, sicuramente ci vedrà ancora partecipi ad iniziative di solidarietà per il nostro territorio" Dichiara Rosalba Amelia, Presidente per l'a.s. 2019-2020