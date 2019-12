Sarà presentato oggi pomeriggio, 30 dicembre 2019, a partire dalle 17, nella sede comunale di Villa Corsini Sarsina, il primo calendario culturale della città di Anzio.

In particolare, con il claim "Anzio 2020, tra mare, storia, natura, cultura ed antiche tradizioni", il calendario sarà presentato e donato alla stampa, alle associazioni e alle realtà del territorio: si tratta di quattordici pagine a colori, in formato A3, che mostreranno le eccellenze di Anzio insieme al suo patrimonio storico, naturale e culturale. Ci saranno, tra le altre, la Riserva naturale di Tor Caldara, il Parco archeologico della Villa di Nerone, le statue antiche in mostra nei Musei più importanti del mondo e quelle moderne realizzate in città, i fondali, le "spiagge da sogno", il 76esimo anniversario dello Sbarco di Anzio, il mese dedicato a Sant'Antonio di Padova. E ancora: Roger Waters, Carlo Verdone, le Ville storiche, le prelibatezze della cucina marinara con le ricette degli chef anziati.

Il progetto editoriale, che è stato promosso dall'assessore alla Cultura Laura Nolfi insieme al sindaco Candido De Angelis, è stato curato dall'ufficio Promozione turistica e Comunicazione istituzionale del Comune di Anzio, in collaborazione con l'associazione Commercianti e Artigiani, con i ristoratori e con diversi fotoreporter del territorio.

«Il 2019 - ha affermato il sindaco - è stato un anno importante per Anzio: la riconquista della Bandiera Blu, la conferma della Bandiera Verde per le spiagge a misura di bambino, le numerose opere pubbliche realizzate e quelle programmate, l'apertura dell'Ufficio del Turista, la tutela dell'ambiente, le campagne plastic-free e no-smoke, la mostra della Statua del vecchio Pescatore, il successo degli eventi di AnzioEstateBlu, la definizione di un vero e proprio brand della Città di Anzio, le numerose manifestazioni culturali unite al conferimento della cittadinanza onoraria a Carlo Verdone. Il Calendario 2020 è un ulteriore passo verso un più ampio disegno del ‘Rinascimento Culturale' della città di Anzio».