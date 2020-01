Una sagra per valorizzare un prodotto tipico del territorio, a prescindere dalle "fazioni" che vogliono considerare più buona quella di Sezze, quella di Priverno o quella di Sermoneta, con Bassiano a rappresentare una sorta di "zona franca" per promuovere una delle bontà gastronomiche dei monti Lepini. Sono queste le premesse che hanno convinto la Giunta presieduta dal sindaco Domenico Guidi a organizzare la prima edizione della Sagra della Crostatina di Visciole. L'esecutivo del borgo lepino ha stabilito anche la data del primo evento programmato, il penultimo weekend di maggio, il 23 e 24, una due giorni nella quale il dolce sarà protagonista indiscusso. L'ente lepino, nella delibera, ha spiegato come nei principi generali dello Statuto si stabilisca la promozione della comunità locale attraverso la valorizzazione delle risorse ambientali, territoriali e storico-artistiche in funzione di una sempre più elevata qualità della vita. Scopo dichiarato sarà quello di organizzare e promuovere un'iniziativa che sviluppi e favorisca le potenzialità turistiche culturali e locali realizzando attività sia culturali che ludiche rivolte alla comunità locale. A occuparsi dell'evento, oltre alla stessa amministrazione comunale di Bassiano, saranno la locale ProLoco, che si è recentemente dotata di un nuovo presidente e di un direttivo, e la Rete di Impresa Bassiano che collabora con l'amministrazione comunale nella gestione della programmazione delle festività e degli eventi. Lo stesso ente si è detto disposto ad aprirsi anche ad altre collaborazioni, sempre con lo scopo di divulgare cultura e turismo. Nel corso dell'evento sarà realizzata una mega crostatina, che sostituirà il più classico dei tagli del nastro.