Lariano e altri cinque Comuni dell'area dei Castelli Romani si trasformeranno, a partire dal primo gennaio 2020, nella Comunità Europea dello Sport.

Come ampiamente previsto, infatti, è tutto pronto per il via alle iniziative in programma per tutto l'anno grazie al riconoscimento che i territori di Grottaferrata (Comune capofila), Lariano, Ciampino, Marino, Frascati e Rocca di Papa hanno ottenuto nei mesi scorsi da Aces Italia.

Quest'annata speciale è stata aperta da un evento promosso nelle scorse ore all'interno del Centro equestre federale dei Pratoni del Vivaro, a Rocca di Papa: qui, il vice presidente di Aces Italia, Luigi Ciaralli, ha consegnato ai sindaci o ai loro delegati dei cinque Comuni non capofila il vessillo ufficiale dell'evento, mentre Grottaferrata lo aveva ritirato a Burxelles nei giorni scorsi durante l'iniziativa comunitaria promossa da Aces Europe. Per Lariano erano presenti il sindaco Maurizio Caliciotti e il suo vice Claudio Crocetta. L'evento è stato utile anche per ricordare Emanuele Crestini, il sindaco di Rocca di Papa tragicamente scomparso a causa delle ferite riportate nell'esplosione che coinvolse una parte del palazzo comunale e del centro storico del paese.

Oltre ai rappresentanti dei sei Comuni era presente anche il vice presidente di Anci Lazio, Giampaolo Nardi. Al termine, il primo cittadino di Grottaferrata, Luciano Andreotti, ha dato appuntamento a metà gennaio quando, in un altro incontro, sarà presentato il programma di eventi.