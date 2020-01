Un anno intenso, ricco di impegni e iniziative, con un 2020 che si prospetta altrettanto proficuo. È questo il bilancio che ha voluto rendere noto l'Associazione nazionale carabinieri di Sermoneta, fresca del raggiungimento di un obiettivo importante, ossia il nono anno di attività.

Infatti, con i suoi numerosi iscritti tra soci effettivi, familiari e simpatizzanti, l'associazione si è impegnata in tantissime attività di volontariato sul territorio. Per restare agli ultimi giorni, durante le festività natalizie i volontari hanno intrattenuto gli anziani con giochi e tombolate nelle case di riposo di Sermoneta. In più, a pochi giorni da Natale, nel centro di accoglienza straordinaria del paese, gestito dalla cooperativa "Il Quadrifoglio", la Sezione di Sermoneta dell'Anc ha donato i gilet catarifrangenti agli ospiti.

Innumerevoli, come detto, i servizi svolti durante l'anno: dall'assistenza in occasione di processioni e cortei fino alla vigilanza sulla corretta osservanza della segnaletica stradale fornendo indicazioni utili ai cittadini durante gli eventi, passando per la gestione dei varchi nei tre plessi scolastici grazie all'intervento dei nonni vigili, il supporto in occasione della Secolare Fiera di San Michele e tanto altro. «Un doveroso ringraziamento va all'amministrazione comunale e al sindaco Giovannoli per la fiducia nei nostri confronti - ha spiegato il presidente Maurizio Negrini - e anche all'assidua collaborazione tra noi e i due comandanti, quello della Stazione dei carabinieri e quello del nucleo di polizia locale, unitamente agli uomini dei due reparti. Sarà importante in futuro ampliare quanto abbiamo prodotto e seminato in questi anni, stimolando la collaborazione e il contributo di ognuno e mantenendo l'impegno di interpretare le funzioni affidateci».

E nel ringraziare tutti i volontari, insieme al direttivo della Sezione, per l'impegno profuso quest'anno, il presidente Negrini ha anche annunciato che la Sezione di Sermoneta sta programmando la partecipazione al raduno nazionale delle Anc in programma il 17 maggio a Salerno.