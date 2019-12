"Oggi il giovane pianista di fama internazionale Francesco Taskayali ha voluto donare la sua musica ai detenuti del carcere di Latina. Lo ha fatto per tanti motivi, tra i quali la voglia di ritrovare le orme del nonno mai conosciuto, che lavorò qui sin dagli anni ‘30, quando la struttura fu appena realizzata. Il concerto ha regalato un'ora di leggerezza alle persone detenute ed agli operatori, grazie alle disponibilità della direttrice Nadia Fontana, che ha accolto inoltre la richiesta del musicista di cercare testimonianze del lavoro del parente nell'archivio della casa circondariale. Questo evento rappresenta il nostro impegno affinché nel carcere possano entrare sempre più di frequente esperienze nuove, in grado di arricchire la vita dei detenuti. Se è vero che serve un nuovo penitenziario, è altrettanto utile non rimuoverne la presenza dalla coscienza collettiva e creare le condizioni affinché gli ospiti del carcere possano trasformare la reclusione in una opportunità per cambiare. Uno sforzo di collaborazione, quello della società civile e delle istituzioni, sempre più necessario a fronte delle carenze con cui la struttura del capoluogo deve fare i conti ogni giorno. La speranza, da oggi, è che anche altri musicisti, Latina in particolare ne ha molti, si adoperino per portare la propria arte tra le mura di Via Aspromonte ". Lo dichiarano in una nota congiunta i consiglieri regionali del Lazio Enrico Forte (Pd) ed Alessandro Capriccioli ( +Europa Radicali).