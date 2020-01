E' una bambina indiana la prima nata del 2020 al Santa Maria Goretti di Latina. Si chiama Ekonoor Kaur, pesa 3,560 chili ed è lunga 53 centimetri, è nata alle 4,43. I genitori vivono a Cori, la mamma della piccina ha 29 anni e il papà che è un agricoltore ha 38 anni. "Sono felicissima", ha detto questa mattina la donna. La bimba è nata con un parto spontaneo al quale hanno assistito i medici Immacolata Marcucci e Francesca Modafferi e le ostetriche Rosanna Rubele, Roberta Chima e Rita Guidi. Anche l'anno scorso la prima nata dell'anno era stata sempre una bambina e di origine indiana. La piccola Ekonoor ha battuto per poche ore Diego De Meo, nato questa mattina alle 8,43. Contentissimi i genitori del piccolo Daniele e Sara entrambi di Latina. L'ultima nata dell'anno invece è Micol che è venuta alla luce lo scorso 30 dicembre ed è figlia di una coppia di italiani originari di Priverno. Al Santa Maria Goretti erano presenti i medici Cristina Pane, Debora Pallante e Marianna Deroma, specializzanda e il personale di sala parto: Vania Castaldi,Tiziana Cece, Maria Polidoro, Elisabetta Silvestrini e le infermiere Francesca Pressato, Maria Teresa Carpentiero e Luca Graziano. Rispetto a dodici mesi fa il 2019 si è chiuso con una flessione di nascite, 1333 rispetto alle 1490 ma è una tendenza come ha osservato la dottoressa Debora Pallante che è riscontrata in tutta Italia.