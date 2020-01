«È con grande soddisfazione che ieri mattina abbiamo ricevuto comunicazione di essere riusciti a ottenere 427mila euro per gli interventi di mitigazione del rischio geomorfologico e idraulico del tratto del torrente Brivolco in località Casali».

A comunicare la notizia del finanziamento che permetterà di mettere in sicurezza una delle zone più attenzionate del territorio è stata la stessa amministrazione comunale setina, che ha spiegato come ad assegnare le somme sia stato il ministero dell'Interno, dipartimento Affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale, cui nei mesi scorsi era arrivata la richiesta firmata dal sindaco Sergio Di Raimo. L'area in questione era salita agli onori delle cronache già nel 1995, quando una violenta ondata di maltempo separò di fatto il quartiere Casali dal resto della città. Più di recente, dopo i fatti accaduti in Liguria con il crollo del viadotto sul torrente Polcevera, una serie di ricognizioni effettuate dall'ufficio tecnico comunale aveva nuovamente posto l'accento proprio sul ponte dei Casali, al confine tra il Quarto Tratto e Quarto La Macchia. Queste relazioni avevano preoccupato i residenti e l'amministrazione comunale si era mossa per ottenere fondi per la messa in sicurezza.

A spiegare nel dettaglio come si è deciso di intervenire è stato anche Claudio Moscardelli, segretario provinciale del Partito Democratico, che ha affermato: «Il sindaco mi aveva rappresentato la necessità di questo finanziamento per Sezze a fine settembre. Successivamente ho incontrato due volte il vice ministro dell'Interno Matteo Mauri per questioni attinenti la sicurezza della nostra provincia e per l'organico della Questura. In quelle occasioni ho avuto modo di interessare il vice ministro sulla richiesta del Comune di Sezze e adesso ho avuto la comunicazione che la richiesta di assegnazione di risorse del Comune è stata accolta al 100%, dandone subito notizia al sindaco Di Raimo. Ringrazio il Governo e il vice ministro Mauri - ha concluso il responsabile provinciale dei dem - per la sensibilità dimostrata nei confronti della richiesta. Il dissesto idrogeologico è una realtà che occorre affrontare con determinazione e do atto al sindaco e alla sua maggioranza di avere grande attenzione sul tema».