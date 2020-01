Queste, infine, le altre considerazioni dell'assessore Nolfi: «Il Calendario di Anzio ha ottenuto un clamoroso successo, con il nostro Comune che sta ricevendo richieste di copie anche dall'estero. Ringrazio padre Francesco Trani, parroco della Chiesa dei Santi Pio e Antonio, e il nostro concittadino Carlo Verdone. Grazie al sindaco, Candido De Angelis, ai colleghi assessori e consiglieri comunali che, insieme a me, hanno sostenuto questo viaggio. Un ringraziamento particolare a Bruno Parente, coordinatore del progetto, e a tutto lo staff di professionisti che ha ottimamente lavorato per raggiungere questo obiettivo».

Il progetto editoriale, vale la pena sottolinearlo, è stato curato dall'ufficio Promozione turistica e comunicazione istituzionale del Comune, in collaborazione con l'associazione Commercianti e Artigiani, con i ristoratori e con diversi fotoreporter del territorio. In copertina spicca una foto realizzata dal nostro collega e fotoreporter Raniero Luigi Avvisati, mentre all'interno ci sono quelle dello stesso Avvisati e di Elisa Cucina, Massimiliano Pizzi, Maria Teresa Barone, Giovanni Iannozzi, Alessandro Diotallevi, Guglielmo Rasy, Giuseppe Mercuri e Claudio Foschini.

