Il consigliere provinciale Domenico Vulcano invita l'amministrazione comunale a sistemare via Carroceto, strada di accesso agli istituti superiori, prima della riprese delle lezioni dopo le festività natalizie. Da tempo infatti si registrano diversi problemi sull'arteria: dalle buche in diversi punti e alla scarsa segnaletica orizzontale e verticale. E perciò il consigliere provinciale invita la giunta Terra a pianificare al più presto gli interventi. "Stanno per ricominciare - spiega il consigliere provinciale di Fi - le lezioni in tutte le scuole dopo le festività natalizie e, a breve, centinaia di adolescenti che frequentano gli Istituti Superiori "Rosselli" e "Meucci" saranno costretti nuovamente a percorrere Via Carroceto, una strada che oggi appare in condizioni di estrema pericolosità, senza adeguata segnaletica orizzontale e verticale, pubblica illuminazione e marciapiedi, non tralasciando il dissesto del manto stradale, problema che coinvolge tutta la viabilità di Aprilia, urbana ed extraurbana. Sarebbe stato auspicabile da parte dell'amministrazione comunale approfittare di questi giorni di pausa per programmare quantomeno i più urgenti interventi di messa in sicurezza. Ma così non è stato. Senza voler a tutti i costi essere catastrofisti, pensare alla manutenzione di alcune arterie stradali nevralgiche per la viabilità di pedoni, soprattutto giovanissimi, vuol dire non piangere in futuro di fronte all'ennesima tragedia che si sarebbe potuta evitare. In qualità di Consigliere Provinciale, esorto il Sindaco di Aprilia a prestare maggiore attenzione e ai suoi precisi doveri istituzionali per la salvaguardia dell'incolumità fisica dei suoi concittadini".