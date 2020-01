L'Azienda per i Beni Comuni di Latina ha reso noto nella giornata di oggi che a causa dell'improvviso blocco dei conferimenti da parte dalla Piattaforma Comieco, il servizio di raccolta delle frazioni carta e cartone sarà interrotto da domani, 4 gennaio 2020, sino all'individuazione di soluzioni idonee. Gli utenti sono dunque invitati a non conferire i rifiuti in carta e cartone sino alla riattivazione del calendario di ritiro. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al numero verde di ABC 800.75.14.63 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 17,00.

Polemico il portavoce di Fratelli d'Italia Gianluca Di Cocco: "ABC si dimostra per l'ennesima volta un fallimento sul nascere. Un piano industriale non adeguato a quelle che sono le esigenze della città si ritorceranno a discapito dei cittadini. Invece di chiudere il ciclo dei rifiuti interno, come si era più volte detto, ci si ritrova a dover conferire, ed essere succubi di aziende esterne. Oggi per la carta, domani per la plastica o l'umido, il tutto pagato caramente con i soldi dei contribuenti".