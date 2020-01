E' scomparso all'improvviso all'età di 63 anni Francesco Colucci, storico e battagliero presidente e attualmente con la carica di vicepresidente del Comitato di quartiere Frassineto di Aprilia. Francesco Colucci, originario di Baiano in provincia di Benevento ma da anni residente nella periferia di Aprilia, ex poliziotto in pensione, aveva compiuto 63 anni l'11 novembre scorso. E' ricordato soprattutto per le battaglie, condotte come presidente e vicepresidente del Comitato di quartiere Frassineto per restituire dignità al quartiere dove risiedeva, impegnandosi in prima persona nella lotta all'abusivismo e per la tutela ambientale. Battaglie che aveva combattuto in prima linea e che lo avevano portato nel 2018 anche alla candidatura come consigliere comunale tra le fila della Lega Salvini Premier di Aprilia. Alla famiglia Colucci le più sentite condoglianze da parte di tutta la redazione.