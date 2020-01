Una Befana solidale dona calze con dolci agli ospiti di Villa Silvana e ai loro nipotini. Giovedì scorso infatti si è tenuta l'iniziativa pensata dall'associazione Il Mercatino di Aprilia», che ha deciso di regalare un sorriso a chi lotta ogni giorno. Alla cerimonia di consegna delle calze hanno partecipato anche il sindaco Antonio Terra, il vice sindaco e assessore alle Finanze Lanfranco Principi e l'assessore Gianfranco Caracciolo. «Ringraziamo tutti i cittadini, le associazioni, i commercianti e le istituzioni che hanno contribuito - spiega il presidente Fabio Marconi - a regalare questo bellissimo pomeriggio di solidarietà». L'iniziativa dell'associazione "Il Mercatino di Aprilia" è stata ripetuta anche venerdì nella casa famiglia Mater Amabilis di Lido dei Pini e verrà replicata oggi in piazza Roma, in occasione della festa dell'Epifania che chiuderà il Natale Apriliano.

