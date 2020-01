Calze piene di dolci e caramelle in regalo ai bambini per festeggiare la Befana. E' stata questa l'iniziativa pensata dall'associazione "Il Mercatino di Aprilia" che ieri mattina in piazza Roma, durante il tradizionale evento che chiude il Natale Apriliano, ha regalato a tutti i bambini presenti dolciumi vari. Un'iniziativa riuscitissima, visto che centinaia di bambini - accompagnati dai genitori - hanno fatto la fila nel centro storico per ricevere la calza ricca di doni confezionata dai volontari grazie ai contributi dei commercianti e dei cittadini di Aprilia. Un bellissimo modo per iniziare la giornata dell'Epifania, che è trascorsa poi tra curiosi che hanno assiepato le bancarelle alla ricerca di un libro, di un disco in vinile, di ciondoli, sciarpe o cappelli.