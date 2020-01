Quattro milioni e ventimila euro. È questa la cifra che il ministero dell'Interno ha deciso di inviare nelle casse del Comune di Nettuno, approvando quattro progetti legati a opere di contrasto al dissesto idrogeologico.

Si tratta di progetti finanziati a seguito di una variazione di bilancio votata in Giunta lo scorso 12 settembre dall'amministrazione di centrodestra guidata dal sindaco Alessandro Coppola.

I lavori, che dovranno partire entro otto mesi (pena la perdita dei finanziamenti, ndr) riguardano la regimentazione delle acque meteoriche a Piscina Cardillo, Tre Cancelli, Sandalo di Ponente e Sandalo di Levante per un totale di 842.440 euro; la regimentazione delle acque meteoriche in via Padre Pio per un costo di 1.307.910 euro; le opere di consolidamento e messa in sicurezza di via Genova con annessa stazione di pompaggio e condotta sottomarina alla foce del fosso Loricina (secondo lotto) per un valore di 920.000 euro, in aggiunta ad altri 949.650 euro relativi sempre alla medesima stazione di pompaggio.

«Un risultato importante, frutto...