Cantieri al lavoro fino a venerdì 27 marzo sulla linea Roma - Formia (FL7), per interventi di manutenzione nella galleria Montorso fra Priverno-Fossanova e Monte San Biagio. L'intervento prevede l'impermeabilizzazione della galleria, il rinnovo del binario in direzione Napoli (rotaie, traverse e pietrisco) e il rifacimento del percorso di sicurezza all'interno della galleria Gli interventi incrementeranno gli standard di affidabilità e regolarità dell'infrastruttura ferroviaria. Investimento complessivo 6 milioni di euro. I lavori, effettuati nelle ore notturne, non hanno ripercussioni sulla circolazione dei treni.