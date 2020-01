L'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Latina ricorda ai cittadini che nel 2020 ricorre l'Anno Internazionale dell'Infermiere e dell'Ostetrica. Lo ha sancito l'Organizzazione Mondiale della Sanità. La scelta è legata al bicentenario della nascita della fondatrice dell'assistenza infermieristica moderna, Florence Nightingale. La FNOPI – Federazione Nazionale Ordini delle Professioni Infermieristiche – sta organizzando un evento unico per il 12 Maggio, condiviso con tantissimi Infermieri e Ordini. «Le iniziative vedranno naturalmente coinvolto anche l'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Latina, che parteciperà attivamente sia a livello locale che nazionale con tutte le possibili forme di intervento, in via di definizione - si legge in una nota dell'Ordine - La volontà e quella di fornire e delineare un orizzonte più ampio ai propri Iscritti, sia a livello clinico, organizzativo e manageriale, l'adozione di modelli organizzativi e assistenziali che prevedano la totale presa in carico dei pazienti cronici e della fragilità. Per raggiungere questo obiettivo si dovrà rafforzare il Patto di Salute con i Cittadini: solo così la Professione e i Professionisti potranno innalzare la consapevolezza di tutti della irrinunciabile valenza sociale dell'Infermiere. Importanza della Professione in cui la maggiore Azienda della Provincia, la Asl Latina, crede fortemente e per cui il Consiglio Direttivo esprime profonda soddisfazione. Nello scorso anno l'unico Dirigente delle Professioni Infermiersitiche è stato affiancato da altri due Dirigenti Infermieristici, il dr. Coppola e il dr. Di Mauro e da un Dirigente delle Professioni Tecniche, e per questo anno in corso sono previste ulteriori assunzioni di Dirigenti delle Professioni Sanitarie: solo uno dei tasselli riguardanti l'investimento sulla organizzazione che ha visto anche l'espletamento del concorso interno per le Funzioni di Organizzazione per 80 posti, la stabilizzazione dei numerosi precari e che vedrà presto l'espletamento del concorso per le Posizioni Organizzative. Un impulso importante che porterà prestissimo ad una vera organizzazione Dipartimentale con al centro i bisogni dell'Utenza in una visione olistica. Un investimento lungimirante che il Consiglio Direttivo augura possa diffondersi anche alle Strutture Private della Provincia». Grande soddisfazione da parte dell'Ordine anche per «l'apertura del nuovo circolo tematico sulla sanità da parte del Collega dottor Roberto Masiero, che si propone di rappresentare la Professione Infermieristica in campo politico-sociale, mettendo a disposizione di questo scopo le competenze di tutti i professionisti che aderiscono e aderiranno al progetto».