Scaricato tramite un messaggio WhatsApp, senza avere neanche la possibilità di spiegare la sua situazione ed eventualmente trovare una soluzione concordata. Protagonista dello spiacevole episodio Erasmo Corsi, presidente del gruppo comunale di Protezione Civile di Roccagorga, che nelle scorse ore ha ricevuto tramite messaggio la notizia, direttamente dal telefono del sindaco Nancy Piccaro. Quella che i più hanno considerato una sorta di "occasione" per cambiare la presidenza del gruppo è stata fornita dalle precarie condizioni di salute dello stesso presidente, alle prese con alcuni problemi tanto da chiedere ai suoi colleghi e componenti dell'associazione comunale (tutti presenti all'interno di un gruppo WhatsApp) di rinviare una riunione programmata nei prossimi giorni.

In tutta risposta il sindaco, senza minimamente preoccuparsi dello stato di salute del presidente (come confermato dallo stesso Erasmo Corsi), ha sollevato la questione della presidenza, giustificando la necessità di provvedere ad una sostituzione per arginare eventuali emergenze che potrebbero sorgere sul territorio. Una decisione che ha lasciato interdetto diversi componenti dell'associazione, alcuni dei quali dopo lo stesso messaggio hanno deciso di abbandonare il gruppo, un modo pulito e utile anche a non evitare conflitti, ma un segnala chiarissimo della loro posizione sull'argomento.

Lo stesso Erasmo Corsi, ascoltato telefonicamente, ha confermato di aver considerato l'atto del sindaco irrispettoso nei confronti dell'impegno mostrato in questi anni dal gruppo, ottenendo peraltro il sostegno morale di diversi ex amministratori comunali. Lo stesso ex primo cittadino, Carla Amici, pur non entrando in polemica con la poco chiara posizione assunta dall'attuale sindaco, ha mostrato solidarietà nei confronti del presidente della Protezione Civile comunale. Già nei mesi scorsi l'associazione era stata oggetto delle attenzioni della nuova maggioranza a sostegno di Nancy Piccaro che, dopo pochi mesi dall'insediamento, aveva deciso di modificare il regolamento della stessa Protezione Civile. Tra i punti particolarmente contestati dalle opposizioni c'era quello relativo proprio alla nomina del coordinatore dell'associazione. Tra i 21 emendamenti presentati c'era infatti quello che prevedeva che il coordinatore fosse nominato dall'assemblea generale dei volontari. Ma tutte quelle rimostranze da parte delle opposizioni erano state rigettate al mittente e non è escluso che nei prossimi giorni lo stesso sindaco possa nominare un nuovo presidente del gruppo comunale di Protezione Civile.