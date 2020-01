Nei giorni scorsi, a Pomezia, è stato pubblicato un avviso utile alla formazione di un elenco di avvocati a cui affidare incarichi professionali esterni per la rappresentanza e difesa degli interessi del Comune, oltre che per lo svolgimento di ogni altra attività stragiudiziale legale e per tutte le ipotesi previste dal regolamento per l'affidamento degli incarichi legali stessi.

L'elenco, spiegano dal Comune, sarà unico, ma suddiviso in cinque sezioni relative alle diverse tipologie di contenzioso: civile, lavoristico, amministrativo e di contabilità pubblica, penale, tributario e societario.

Le domande potranno essere presentate - da parte di singoli avvocati o di studi professionali associati - esclusivamente tramite posta elettronica certificata ed entro il prossimo 29 gennaio 2020.

«L'amministrazione - si legge nell'avviso pubblico - si atterrà ai criteri di cui al regolamento (in special modo si tratta del Regolamento per il conferimento di incarichi legali a professionisti esterni all'ente, approvato con deliberazione di Giunta comunale numero 271 del 24 dicembre 2019, ndr), richiedendo dettagliato preventivo calcolato in base ai minimi tariffari previsti per lo scaglione di riferimento o da quelli che successivamente entreranno in vigore, oltre spese generali, Iva e Cpa, sul quale potrà essere applicata, a discrezione del professionista, una eventuale ulteriore riduzione percentuale. All'atto del conferimento dell'incarico, si provvederà alla stipula di apposito disciplinare».