Continuano gli interventi per abbellire le pensiline delle fermate bus di Aprila. Domenica, 19 gennaio, a partire dalle ore 9:00, è in programma il secondo intervento artistico su una pensilina per la fermata degli autobus, all'interno del progetto di sensibilizzazione contro la violenza di genere, lanciata a dicembre dalla consigliera comunale Fiorella Diamanti. Questa volta, ad esser decorata e riportata a "nuova vita", grazie all'estro dell'associazione Arte Mediterranea, sarà una pensilina in via Mediana, zona Campoverde, di fronte alla chiesa di San Pietro in Formis. "Continua l'impegno degli apriliani per promuovere un'immagine della donna rispettosa della sua identità, della sua dignità e dei suoi diritti – commenta la consigliera comunale Fiorella Diamanti – ringrazio, per l'evento di domenica prossima, gli amici del comitato di quartiere di Campoverde, nella persona del presidente Franco Vona, e la consigliera Francesca Renzi, oltre a tutti coloro che da dicembre rendono possibile questa iniziativa, dall'assessore ai Lavori Pubblici Luana Caporaso ad Antonella Stecca e gli artisti dell'Associazione Arte Mediterranea. Sono certa che anche questo secondo appuntamento riscuoterà successo, come è avvenuto a dicembre".

Il progetto contro la violenza di genere si propone di decorare ogni mese una pensilina per la fermata dell'autobus, in una delle zone periferiche della città, ritraendo su ognuna un volto di donna corredato da una frase significativa. All'iniziativa hanno già aderito, offrendo la propria collaborazione, diversi cittadini e comitati di quartiere, numerosi politici e consiglieri comunali di maggioranza e minoranza.