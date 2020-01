Tanti piccoli salvadanai distribuiti alle classi quinte di tutte le scuole primarie della città. E' questa una delle iniziative promosse dal progetto "Minturno vs Usura" per sensibilizzare i giovanissimi ai problemi del sovraindebitamento e dell'usura. Il progetto ha avuto come obiettivo principale l'apertura di uno sportello comunale per dare assistenza, supporto e aiuto concreto a persone e famiglie in stati di sovra indebitamento e quindi a rischio usura.

L'iniziativa nelle scuole è stata voluta con forza dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Gerardo Stefanelli con l'obiettivo di sensibilizzare i più giovani. Grazie all'intervento dell'assessore Mimma Nuzzo sono stati coinvolti tutti i plessi scolastici del Comune, in particolare le classi quinte delle scuole primarie. Tutti i bambini hanno preso parte con attenzione alla piccola giornata formativa sul corretto uso del denaro, e a ognuno di loro è stato dato un piccolo dono: un salvadanaio da costruire.

"Sono state - ha spiegato l'assessore alla pubblica istruzione Mimma Nuzzo - giornate davvero costruttive, che hanno visto i bambini protagonisti. Ognuno di loro ha raccontato in che modo riesce a mettere da parte dei piccoli risparmi, magari aiutando i genitori nei lavori domestici o i nonni in altre piccole faccende. Come al solito i bambini sono piccoli uomini e donne che ci sorprendono più degli adulti".

Il progetto Minturno vs Usura, visto il numero di aiuti erogati agli utenti che si sono rivolti allo sportello, continuerà ad essere un punto fermo dell'Amministrazione comunale guidata da Gerardo Stefanelli, da sempre in prima linea nella lotta al sovra indebitamento e all'usura. Per gli appuntamenti è sempre attivo il numero 0773.479630.