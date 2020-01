Circa un milione di euro è il costo del progetto che servirà a riqualificare il cuore commerciale di San Felice Circeo, con un definitivo presentato la scorsa sera presso la Porta del Parco di piazza Lanzuisi di viale Tittoni, che rappresenta il primo lotto di una progettazione complessiva di tutta l'area commerciale di San Felice Circeo. L'incontro pubblico organizzato dal Comune di San Felice Circeo attraverso il sindaco Giuseppe Schiboni e il delegato ai lavori pubblici Monia Di Cosimo, ha dato modo al progettista Roberto De Gennaro di spiegare ed analizzare benefici e criticità della progettazione avviata. Un confronto pubblico a cui hanno preso parte quasi tutti i commercianti di Viale Tittoni e via Sabaudia i quali hanno seguito con attenzione la presentazione e partecipato al dibattito per dare il loro prezioso contributo alla fase successiva della progettazione che ora sarà realizzata attraverso l'esecutivo e poi la gara di appalto.

Una presentazione puntuale sulle scelte dettate dalla conformazione dell'area e dei benefici che potranno essere realizzati con il nuovo arredo urbano e la riqualificazione del primo lotto funzionale anche attraverso una nuova pubblica illuminazione e nuove alberature.

I lavori interesseranno nella prima fase il tratto di viale Tittoni da via Roma fino a viale De Gasperi, mentre il secondo e terzo lotto interesserà successivamente l'ultimo tratto di viale Tittoni fino a piazzale Cresci e il tratto di via Sabaudia da piazzale Campioni a via Roma con la realizzazione di un nuovo rondò al centro della strada.

Il progetto realizzato prevede il rifacimento di tutti i marciapiedi con una nuova pavimentazione costituita da lastre incerte di basalto perimetrale con ciglio di travertino, oltre a prevedere il rifacimento del sistema delle raccolte delle acque, la piantumazione di nuovi alberi, il rifacimento delle linee elettriche e la nuova pubblica illuminazione ambo i lati con armature a globo stradali e pedonali, identiche a quelle già installate su via Sabaudia di tipologia però a led.

"Ringraziamo quanti hanno presenziato all'incontro e dato il loro puntuale contributo alla discussione e alla presentazione del progetto – hanno detto il Sindaco Giuseppe Schiboni e il consigliere delegato ai lavori pubblici Monia Di Cosimo – Il nostro interesse era quello di condividere la progettazione esecutiva realizzata, non solo per capirne il gradimento di quanti vivono l'area giornalmente anche per raccogliere eventuali contributi che in quella sede non sono mancati. Il nostro obiettivo sarà quello ora di coinvolgere sempre e comunque la popolazione nelle scelte importanti per il territorio perché il fine ultimo di ogni singolo amministratore è proprio quello di ragionare con la città per le future scelte da mettere in campo".