Proseguono sulla strada statale 148 "Via Pontina" i lavori di ripristino della pavimentazione avviati da Anas (Gruppo FS italiane). I lavori che dureranno fino al 31 gennaio 2020 in direzione Roma verranno effettuati in tratti saltuari (dal km 68,00 al km 10,550). Per consentire lo svolgimento degli interventi sarà istituito il restringimento di carreggiata e il transito sarà consentito sempre su una corsia. Per particolari e necessarie esigenze lavorative verranno istituite, temporaneamente, uscite obbligatorie sulla viabilità locale. I cantieri saranno attivi dalle 21:30 del 21 gennaio alle 24:00 del 31 gennaio e i lavori verranno eseguiti in più fasi sia diurne che notturne. Gli interventi rientrano in un investimento del valore di 8 milioni di euro. Ulteriori analoghi interventi sono già programmati per ulteriori 9 milioni di euro.