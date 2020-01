Se siete passati in piazza del Popolo a Latina, negli ultimi giorni, vi sarete resi conto del prato la cui erba è completamente gialla. Chi lo ha fatto si è chiesto perché e se anche questa sia una scelta legata al progetto di rifacimento del giardino antistante il palazzo comunale di Latina, i cui lavori sono in corso da diversi mesi. A svelare l'arcano è la consigliera comunale di Latina Bene Comune Marina Aramini, anche lei all'oscuro fino a poche ore fa di cosa stesse accadendo. "Vorrei anticipare eventuali polemiche (o il dibattito) dei cittadini che, come me, possono essere "assaliti" da legittime perplessità constatando che, alla fine del tanto agognato progetto di recupero di piazza del Popolo, il prato presente nelle aiuole risulti completamente giallo - afferma in un post su Facebook - Che vuol dire? Mi sono informata meglio e ho capito che si è proceduto alla piantumazione di un prato speciale..di Zoysia Japonica. Un prato a bassa manutenzione ancora poco conosciuto in Italia In inverno diventa giallo ma durante la stagione calda o molto calda é verde e poco esigente di acqua contribuendo anche ad un risparmio idrico. Sarà stata una buona scelta?".