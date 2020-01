Lo scorso 19 gennaio, sulla Semprevisa, un gruppo di 45 persone ha preso parte a una escursione organizzata dal gruppo "Trem Italia" sotto la guida di Gaetano Vasaturo e Paolo Felli.

L'iniziativa è stata promossa per ricordare l'alpinista Daniele Nardi, cittadino di Sezze scomparso quasi un anno fa nel tentativo di scalare il Nanga Parbat, ma anche Chiara Buttarelli, una guida dell'associazione Trem Italia scomparsa nel mese di agosto 2019. «Una volta in vetta - hanno fatto sapere gli organizzatori - le guide hanno ricordato i due ragazzi amanti della montagna con un minuto di silenzio. E questo proprio lì dove è stata posta una targa con un messaggio che Nardi avrebbe voluto dedicare al figlio laddove non fosse tornato».

In questa sede vale la pena sottolineare come la Trem Italia sia un'associazione che ha come obiettivo quello di ricercare e proporre escursioni, accompagnando le persone alla scoperta dei tesori della natura. Si tratta di un'associazione di promozione sociale che ha come motto "La Natura insegna": i suoi membri vogliono infatti puntare a una conoscenza più diretta e approfondita per il rispetto della natura come patrimonio da conservare e tramandare alle future generazioni.