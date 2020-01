Sembra un quadro il tramonto immortalato questa sera dalla pagina Sei di Terracina se, insolitamente diverso da quello che viene proposto ogni giorno, con lo sfondo del promontorio del Circeo. Ci troviamo infatti in un luogo anonimo per antonomasia, una stazione ferroviaria. Di recente riqualificata, la Monte San Biagio-Terracina Mare è stata immortalata con sullo sfondo un tramonto incredibile, dai colori incandescenti che vanno dal rosa al rosso fuoco. I passeggeri in attesa del treno sembrano ignari, quasi dei figuranti inseriti in un quadro di Edward Hopper, pittore americano famoso per i suoi ritratti di solitudine. Solo una suggestione, ma con piacere condivisa con i nostri lettori.