Un incarico gratuito all'ex presidente di Confindustria Latina Paolo Marini per redigere il piano strategico della città di Latina previsto nel documento unico di programmazione del settore Governo e assetto del territorio. A conferirlo il sindaco Damiano Coletta con il decreto numero 4 del 23 gennaio con il quale si fa riferimento al documento contenente le linee guida e la metodologia funzionali alla costruzione e redazione della pianificazione strategica redatto dalla direzione generale. Il Comune sostanzialmente ha deciso di accogliere la proposta a titolo gratuito del dottor Paolo Marini pervenuta in tempi strettissimi, il 15.01.2020, sulla costituzione di un Comitato tecnico ai fini della costruzione partecipativa del Piano Strategico della Città di Latina per la cura, la promozione e la raccolta delle idee provenienti dalla Città, da gruppi, associazioni, formazioni sociali e da tutti gli stakeholders che parteciperanno alla formazione del Piano, e per l'elaborazione delle idee e dei contributi delle parti sociali in proposte, che saranno esaminate e condivise anche dall'Amministrazione comunale. L'ex presidente di Confindustria sarà il Promotore del comitato per la redazione del Piano che si prefigge l'intento di collegare varie aree di interesse, commercio, economia, urbanistica, terzo settore per elaborare il piano strategico generale 2032 della città in linea con gli obiettivi del Dup che prevedono il piano strategico provinciale e la dotazione di nuovi strumenti per immaginare come si svilupperà Latina nei prossimi dieci anni. Non sfuggono i tempi fulminei di questa committenza, annunciata ieri, pare, in una riunione di maggioranza dal sindaco stesso. Un aspetto, quello della pianificazione ad ampio raggio della città, finora assente, e su cui si tenta di recuperare a poco più di un anno e mezzo dalla fine della consiliatura.