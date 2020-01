Si chiama Nordic Walking ed è uno degli sport del momento per chi ama camminare e godersi le città. Ad organizzare un evento è la Coldiretti Latina in occasione del tradizionale mercato Campagna Amica che si svolge ogni sabato in piazza del Popolo a Latina. E anche domani gli agricoltori del territorio aspetteranno i cittadini con i loro prodotti a km 0 e chi vorrà potrà anche partecipare ad una camminata organizzata a partire dalle ore 10 con partenza proprio da piazza del Popolo grazie alla collaborazione tra la Fondazione Campagna Amica e la scuola italiana di Nordic Walking. Dopo la passeggiata, che si svolgerà nel centro cittadino ed è stata organizzata grazie al supporto del Comune di Latina, l'appuntamento è con le degustazioni dei migliori prodotti del territorio sempre in piazza del Popolo. Ma cosa è il Nordic Walking? Una passeggiata con i cosiddetti bastoncini utilizzati come mezzo di spinta a sostegno del proprio modo di camminare. Un sostegno naturale che se utilizzato correttamente aiuta a ritrovare il proprio equilibrio sul piano motorio. Un modo, da qui la collaborazione tra Campagna Amica e la Nordic Walking, per tornare a vivere l'ambiente che ci circonda abbinando questo percorso ad una corretta alimentazione con prodotti sani. Appuntamento domani mattina con il mercato Campagna Amica di piazza del Popolo a partire dalle ore 8 e fino alle ore 14 e, per la camminata, l'incontro è fissato dalle ore 10. Come vestirsi? Ovviamente abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica.