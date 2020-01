Si cerca una svolta definitiva per la riqualificazione del litorale di Ardea. O almeno la sta cercando da anni l'Associazione "RivalutiAmo Marina di Ardea-OdV" organizzando incontri con le realtà produttive e associative del territorio al fine di imprimere una svolta decisiva alla tanto attesa rivalutazione del litorale partendo dallo sviluppo commerciale e imprenditoriale. «Siamo convinti - hanno ribadito gli associati - che solo attraverso la sinergia di esperienze e competenze di professionisti, cittadini e amministrazione comunale si possa raggiungere l'obiettivo che da tempo ci siamo prefissati».

Il terzo summit territoriale si è tenuto nei giorni scorsi nella sala riunioni di "Casa Francesco", sul lungomare degli Ardeatini, alla presenza del sindaco di Ardea Mario Savarese, alcuni commercianti di Nuova Florida e Lido dei Pini e il presidente di "Ardea in Rete" Davide Rossi. «Riteniamo che tali incontri siano di estrema importanza sociale e possano creare le basi costruttive per uno sviluppo economico e turistico - hanno aggiunto gli organizzatori - interessante anche per chi volesse investire in questo territorio».

Lo scopo che accomuna tutte le realtà che hanno partecipato ai precedenti incontri del 30 novembre e dell'8 dicembre scorsi e quello del 19 gennaio 2020 è quello di unire le forze per avviare un percorso risolutivo in collaborazione con il Comune, attraverso tutte le realtà imprenditoriali che insistono nel territorio di Ardea. Gli argomenti affrontati e condivisi da tutti i presenti all'ultima riunione, riguardano la riqualificazione del litorale. Non si potrà parlare di rivalutazione se prima non verranno risolti i punti cardine emersi nella discussione, vale a dire l'allagamento da pioggia del Lungomare degli Ardeatini, le vie traverse e Via Bologna; passi a mare troppo distanti l'uno dall'altro e inaccessibili a persone anziane e con disabilità; scarsità di parcheggi e di fermata per far scendere e salire persone anziane e con disabilità ai passi a mare; scarsità di segnaletica stradale, toponomastica e pensiline Cotral; installazione di barriere per impedire che il vento sposti continuamente la sabbia sul litorale; installazione di semafori intelligenti agli incroci pericolosi del lungomare con Via Bergamo e Via Firenze; asfaltatura completa del manto stradale di viale Forlì con realizzazione di piste ciclabili, marciapiedi e illuminazione pubblica, in quanto è l'unica strada di collegamento tra Nuova Florida e la marina di Ardea; possibilità di organizzare eventi, sagre e feste di quartiere sul lungomare negli spazi idonei già esistenti; incentivare la riapertura delle attività commerciali nei negozi del litorale, alcuni chiusi da decenni.