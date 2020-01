Le città del litorale romano si preparano a celebrare la Giornata della Memoria. A Nettuno, in particolare, le cerimonie si terranno alle 11.30 di lunedì 27 gennaio nel parco "Palatucci", davanti alla targa in memoria del Questore di Fiume che salvò migliaia di ebrei dalla deportazione e morì nel campo di concentramento di Dacau il 10 febbraio 1945. L'amministrazione comunale, alla presenza del rabbino di Roma Jospeh Arbib e delle autorità civili e militari del territorio, ricorderà la figura di Palatucci: alla celebrazione prenderà parte il coro "Andante con brio" della scuola media "Ennio Visca" e interverranno gli studenti dell'istituto Santa Lucia Filippini che deporranno un ramo d'ulivo (simbolo di pace), una candela accesa (in ricordo di tutto coloro che hanno vissuto quei drammatici momenti) e una pietra in segno di ripudio di ogni forma di intolleranza.

Ad Anzio, invece, a partire dalle 9.30, nel cinema Astoria gli studenti incontreranno Vittorio Polacco, reduce della deportazione nei campi di sterminio di Auschwitz. L'appuntamento è stato promosso dal Liceo "Innocenzo XII" in collaborazione con l'assessorato alla Cultura: saranno 300 gli studenti delle superiori che interverranno. «Abbiamo diffuso un forte messaggio di pace e di fratellanza» è stato il commento dell'assessore Laura Nolfi.