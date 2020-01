Un piccolo esercito di volontari, pronti a mettersi a disposizione di chi è in difficoltà. Perché la festa di San Biagio, ricorrenza sentitissima soprattutto dai più anziani, non sia accessibile solo a chi ha la fortuna di muoversi autonomamente sulle proprie gambe. L'iniziativa meritoria è dell'associazione Pro Disabili "Noi Come Gli Altri" guidata da Alessandro Angelone, che ha dato vita a "San Biagio per tutti". Una mobilitazione che vede un gruppo di volontari mettersi a disposizione per tutto il tempo necessario per aiutare tutti coloro che sono i nsedia a rotelle, a raggiungere la piazza del centro storico dalla zona di Porta San Vito. Un gesto che può sembrare banale ma non lo è. Chi ha le gambe le mette a disposizione di chi ha difficoltà ad usarle. Per l'accesso alla chiesa, invece, l'associazione metterà a disposizione un montascale cingolato. "Il servizio garantirà la copertura dal mattino sino conclusione della Santa Processione dei devoti. Per la prima volta tutti avranno la possibilità di poter assistere alla Messa Solenne. Un piccolo ma importantissimo passo in avanti. Siete tutti i benvenuti"è la nota dell'associazione.