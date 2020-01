Il Parco Europa è un'altra delle aree verdi di Latina che versa in condizioni a dir poco difficili. Casapound Latina ha immortalato la situazione attraverso un sopralluogo. "Continua il nostro viaggio nei parchi cittadini che rispecchiano la situazione della città e di un'amministrazione impantanata nella propria nullità.

"Dopo il parco Santa Rita siamo stati al parco Europa e abbiamo trovato una situazione identica con totale mancanza manutenzione, degrado e abbandono", commenta Savastano "Molti diranno un film già visto, ma è veramente complicato immaginare che una famiglia o dei bambini possano avventurarsi in queste giungle con il rischio di farsi male su giochi rotti e pericolosi, o sedersi su panchine arrugginite. Mentre il sindaco è alla ricerca di assessori e visibilità nella politica nazionale non si accorge di una città in depressione, mai così triste, cupa e senza speranza".