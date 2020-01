Fertilità, abbondanza, prosperità. Sono questi i valori che incarna la cornucopia sorretta dal leone Nemeo nell'effigie setina, la massima espressione di una città florida che si fa carico di difendere e valorizzare le sue ricchezze. È in nome di questi principi che nasce "Cornucopia", una manifestazione prevista per il primo weekend di giugno per celebrare la varietà enogastronomica del territorio setino in un clima conviviale, all'insegna dell'antica tradizione culinaria. L'iniziativa, frutto della sinergia tra le presidenti delle commissioni Cultura e Attività produttive, Federica Fiorini e Marzia Di Pastina, è stata discussa e approvata nella seduta congiunta delle rispettive commissioni. Teatro della manifestazione il centro storico, dove gli show-cooking dei migliori chef locali si alterneranno alla degustazione dei prodotti tipici, con la possibilità per i visitatori di acquistare le materie prime direttamente dai produttori.

«La kermesse - spiegano i due esponenti del Pd - si articolerà in diverse fasi che avranno come denominatore comune la valorizzazione dell'enogastronomia locale. I prodotti caratteristici della nostra tradizione saranno i veri protagonisti».