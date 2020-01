A distanza di qualche giorno dalla notizia riguardante la volontà di Bassiano di una sagra dedicata alla crostatina di visciola, prodotto del quale Sezze rivendica da decenni la paternità e fiore all'occhiello in ambito enogastronomico sui Lepini, la "guerra" tra la città fondata da Ercole e quella che diede i natali ad Aldo Manuzio diventa Social, con alcuni coloriti scambi di battute che, fortunatamente, non sono scesi sul volgare e che hanno strappato sorrisi agli utenti di Facebook.

Tra meme riusciti e fotomontaggi audio e video che testimoniano l'ilarità che questa vicenda ha portato con sé, ce ne sono alcuni che hanno ottenuto fiori di MiPiace e sono diventati presto virali. Da Sezze è stato realizzato un meme nel quale Giorgia Meloni, davanti al cartello di ingresso di Bibbiano (trasformato per l'occasione in Bassiano), tiene in mano un cartello nel quale campeggia la scritta (rigorosamente in dialetto setino) "La marmellata di visciole la sanno fare meglio a Sezze", mentre dal canto loro i bassianesi hanno modificato ad hoc un cartello stradale di Sezze aggiungendoci "Frazione di Bassiano" e la dicitura "Ex patria delle crostatine di visciole".

In entrambi i casi, al netto del campanilismo e facendo le dovute proporzioni, in poco tempo condivisioni e like l'hanno fatta da padroni. Nei due gruppi Facebook "Sei di Sezze se…" e "Sei di Bassiano se…", lo scontro a colpi di meme è proseguito, con molti utenti che, in pieno stile di spionaggio industriale, hanno cercato di essere inseriti nell'altro gruppo, trovando un secco "no" degli amministratori degli stessi. Va sottolineato, comunque, che i toni sono rimasti nel pieno rispetto della goliardia, senza mai cadere nel volgare o nell'attacco gratuito.

L'ultimo meme è quello tratto da un fermo immagine di "Chi vuol essere milionario", il gioco di Canale 5 condotto da Jerry Scotti: anche in questo caso, manco a dirlo, la protagonista è la crostatina di visciole.