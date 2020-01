Un tavolo permanente sul Turismo e sull'Erosione costiera aperto alle realtà politiche, alle associazioni di categoria, ai sindacati della provincia di Latina e ai Comuni costieri. E' la proposta uscita dal convegno organizzato dal capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio Orlando Angelo Tripodi presso la sala parrocchiale a Latina lido martedì 28 gennaio, dove sono intervenuti l'ex ministro del Turismo e dell'Agricoltura Gian Marco Centinaio, promotore della proroga sulla direttiva Bolkestein fino al 2033, il coordinatore regionale del Carroccio Francesco Zicchieri, il vicepresidente della XII commissione regionale Enrico Forte (Pd), le associazioni di categoria e le istituzioni locali. «Crediamo fermamente - spiega Tripodi, promotore della commissione permanente sull'erosione costiera in Regione Lazio - che non possiamo dividerci sulla tutela e sul rilancio dei comparti vitali del pil provinciale, regionale e nazionale in netta difficoltà: dal turismo alla pesca, dall'agroalimentare alla cultura. Su questi capisaldi occorre basare la nuova visione di sviluppo per rilanciare la crescita di un territorio tagliato fuori per ora dalle infrastrutture, seppur necessarie al fine di collegare Latina e la provincia al resto d'Italia e d'Europa, che bloccano di fatto anche l'ampliamento e il potenziamento dei porti. Certamente è necessario individuare una soluzione definitiva, anche alla luce delle recenti tecnologie, sul fenomeno dell'erosione costiera - aggiunge Tripodi dopo il bagno di folla degli operatori al convegno - perché non possiamo soffermarci ai ripascimenti morbidi che sono ancora in alto mare per l'inerzia dei Comuni nonostante i fondi stanziati dalla Regione Lazio, sollecitata dalla nostra battaglia sin dall'insediamento della legislatura».