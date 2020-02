Il Comune di Lariano vuole affidare in gestione l'asilo nido comunale anche per i prossimi quattro anni.

È questo quanto si evince da una delibera approvata recentemente dalla Giunta guidata dal sindaco Maurizio Caliciotti, attraverso la quale si incarica il responsabile del settore "Servizi al cittadino e Patrimonio" di predisporre tutti gli atti utili a esperire - attraverso la Centrale unica di committenza del Comune di Velletri - una procedura di gara volta proprio ad affidare in concessione per quattro anni - nel periodo compreso fra settembre 2020 e luglio 2024 - il servizio di asilo nido comunale, che come noto è attivo all'interno della struttura di via Padre Cima, nei pressi dell'Anfiteatro.

Di conseguenza, l'attuale gestore del nido "Piccole Orme", che oggi vedrebbe scadere la propria competenza, continuerà ad avere nelle proprie mani il servizio con una apposita proroga in attesa della nuova gara d'appalto. Infatti, come si evince dalla delibera, «è del tutto contrario all'interesse dell'utenza un cambiamento in corso d'anno di metodo educativo, di educatori e insegnanti e persino l'eventuale cambiamento della dislocazione degli arredi negli spazi».