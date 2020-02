La dea bendata si è fermata a Latina, durante lo scorso week end, dove un cittadino (o cittadina) ha portato a casa la vincita più alta del Lotto nel concorso di sabato. Il "tesoretto" vinto è di 26.100 euro, per effetto di una quaterna (quattro terni e sei ambi) sulla ruota di Roma, con i numeri 12 - 14 - 15 - 54 - 66. Segue la vincita a Piacenza, con un terno che vale 23.750 euro. Quattro invece le vincite realizzate nella provincia di Roma, per complessivi 52mila euro.

