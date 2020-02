Oggi, quella nevicata sembra ancora più incredibile, se pensiamo che stiamo vivendo un inizio di febbraio dalle temperature quasi primaverili. Il tempo è impazzito, il riscaldamento del pianeta ha spostato l'orologio delle stagioni. Il freddo invernale sicuramente non è ancora finito ma si può certo dire che fa fatica a farsi largo.

Sessantaquattro anni fa sull' agro pontino ci fu un'intensa nevicata che è rimasta impressa nella memoria dei nonni. Temperatura sottozero e grossi fiocchi sul paese e su tutta la provincia. Il fenomeno meteorologico fu considerato di natura eccezionale. C'è chi racconta che provocò inestimabili danni alle colture, soprattutto agli agrumeti, compromessi anche per gli anni a venire.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli