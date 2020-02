Le altre candidature sono quelle di Ceccano, come Pride della Ciociaria, e di Rieti.

L'ultima, in ordine di tempo, è quella di Velletri, candidata a ospitare ufficialmente la quinta edizione della kermesse: a formalizzare il tutto è stata l'Arcigay Castelli Romani e Velletri rappresenterà la candidatura del Pride dei Castelli Romani, che quindi punta a ospitare la manifestazione regionale.

Tante, infatti, sono le città che si sono candidate per ospitare la colorata manifestazione che, ogni anno, si tiene in un luogo diverso della regione.

