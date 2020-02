Ragazzi e scuole, talenti e passioni, idee e progetti, voglia di fare e di futuro. Sono queste le parole chiave dell'attesa quinta edizione del Festival dei Giovani , l'iniziativa interamente dedicata al mondo degli adolescenti, ideata e realizzata da Noisiamofuturo, in collaborazione con il Comune di Gaeta , l'Università Luiss Guido Carli e main partner Intesa Sanpaolo, che quest'anno si arricchisce di tanti nuovi eventi rivolti ai giovani e che faranno di Gaeta la città dei Giovani.

