Il condizionale è d'obbligo viste le procedure, i ritardi e le giustificazioni che arrivano dall'Anas, ente competente a rimettere in sicurezza il ponte, danneggiato da un'auto che si è schiantata contro i tiranti. L'assicurazione è giunta ieri mattina, dopo il sopralluogo effettuato dal sindaco di Minturno , Gerardo Stefanelli , insieme ai tecnici dell'Anas. Al sopralluogo hanno preso parte l'ingegnere...

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli