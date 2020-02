Sono ore di attesa, infatti, per la discesa sul palco del Teatro Ariston della cantante di Aprilia , con il sindaco Antonio Terra che ha affidato a Facebook il messaggio a nome di tutti i concittadini: «In bocca al lup a Giordana Angi che inizia la sua avventura al Festival di Sanremo. Aprilia è con te! Sono sicuro che anche il pubblico e la giuria del Festival sapranno apprezzare il talento, la capacità e la voce di questa giovane donna apriliana... Proprio come l'apprezziamo noi, già da un po'».

Grande attesa per il debutto al Festival di Sanremo di Giordana Angi .

