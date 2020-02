«Cercheremo di fare il possibile, con la collaborazione dei comitati di quartiere e dei presidi delle scuole. Credo - spiega Marras - che la capacità di ascolto sia fondamentale per affrontare i problemi. Inoltre abbiamo intenzione di rapportarci con l'osservatorio regionale».

Marras, presidente dell'associazione Reti di Giustizia "Il Sociale contro le Mafie", ha superato l'altro candidato Roberto Antonio Sicuro , presidente del comitato di quartiere Primavera-Vallelata-Poggio Valli e luogotenente dei carabinieri in pensione. A votare sono stati il sindaco, i due consiglieri delegati Cola e Zingaretti, il comandante della polizia locale Massimo Giannantonio, i presidi delle scuole di Aprilia e delle organizzazioni sindacali presenti alla riunione.

Fabrizio Marras è il nuovo presidente dell'osservatorio comunale per la legalità e la sicurezza di Aprilia . L'elezione è arrivata al termine dell'assemblea che si è svolta ieri in aula consiliare, dopo mesi di inattività.

