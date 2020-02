Si chiama "Drop In - Azioni integrate per combattere la dispersione scolastica", il progetto con cui la Provincia di Latina ha ottenuto ben 40mila euro di finanziamento dall'Upi, l'Unione delle Province Italiane. A comunciarlo è il direttore della stessa Unione, che questa mattina ha reso noto quanto stabilito dalla Commissione di Valutazione dei progetti presentati su iniziativa di Azione Province Giovani 2019. E tra i progetti ammessi al finanziamento, che per l'appunto ammonta a 40mila euro complessivi, c'è anche l'ente di via Costa.

Tra le diverse opzioni offerte dall'avviso pubblico dell'Upi e della Presidenza del Consiglio dei Ministri c'era quello del contrasto alla dispersione scolastica e alla maggiore occupabilità attraverso progetti che puntassero a favorire l'occupazione e l'accesso al lavoro promuovendo talenti, creatività e spirito imprenditoriale per sviluppare nuovi profili professionali. Ed è su questo profilo che si è sviluppato il progetto della Provincia di Latina. "L'ammissibilità di questo progetto ai finanziamenti dell'Upi – commenta il presidente Carlo Medici – rappresenta motivo di soddisfazione per il nostro ente che potrà quindi dare seguito alla proposta presentata come strumento di intervento e miglioramento delle politiche giovanili nell'ambito della lotta alla dispersione scolastica".