Il secondo progetto concerne la sostituzione delle attuale rete di illuminazione pubblica comunale con l'installazione di nuove lampade di tipo Led, "con notevolissimi risparmi e benefici sia economici che ambientali - prosegue l'assessore - Con questi due interventi , Sperlonga supera i Gap attuali e si modernizza sempre di più ponendosi, così, come città all'altezza dei migliori standard europei sul versante dei sevizi pubblici innovativi , sia telematici che di risparmio energetico ed ambientale". I lavori in corso procedono speditamente e saranno completati prima delle prossima stagione estiva anche al fine di evitare qualsiasi disagio ai cittadini ed ai turisti .

Per quanto riguarda la fibra ottica, si parla di un progetto che riguarda la messa in opera dell'infrastruttura sull'intero territorio comunale, così da garantire la Banda Ultra Larga. "Ciò consentirà ai cittadini, imprese e pubblica amministrazione di avere una vera e propria autostrada telematica di comunicazione e spedizione documentale molto più veloce e moderna", afferma l'assessore Stefano D'Arcangelo.

Tutto pronto a Sperlonga per due nuovi progetti ambiziosi: l'installazione della fibra ottica e la nuova illuminazione Led.

